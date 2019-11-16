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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

İstihdam alanındaki kayıpların hızla telafi edildiğini söyleyen Erdoğan, "Eylül verisiyle birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

16.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

İstihdam alanındaki kayıpların hızla telafi edildiğini söyleyen Erdoğan, "Eylül verisiyle birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz" dedi. Faizlerdeki düşüş için "Daha da inecek" diyen Erdoğan, 2020'de enflasyonun da tek haneye düşeceğini kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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