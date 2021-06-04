Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde sinyali de Karadeniz Ereğli için geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde sinyali de Karadeniz Ereğli için geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Zonguldak'ta açıklayacağı müjde öncesi kentte Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Karadeniz Ereğli'sinde de benzer bir müjde olabilir" dedi.

Zonguldak'ta, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından temeli atılan Uzun Mehmet Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı. Açılışı yapılan Uzun Mehmet Camisi'nde vatandaşlar cuma namazı öncesinde dua etti. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde sinyali de Karadeniz Ereğli için verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şehirlerimize kazandırdığımız her bir camiinin vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz hafta Taksim'de açılan camiimizde İstanbul'un bu tarihi bölgesinde medeniyetimizin mührü olarak şehrimize hizmet verecektir. İşte bugün burada Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla açıyoruz. Yeri ile mimarisi ile çevre düzenlemesi ile şehrimize yakışır eser olan bu güzel camiyi inşa eden Hasan Gürsoy ve ekibine teşekkür ediyorum. Mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

UZUN MEHMET DETAYI

Uzun Mehmet kim? Kömürü bulan... Onun için buranın adını Uzun Mehmet koyduk. Milletimizin gönlündeki yerini almıştır. Bu vesileyle bir kez daha asırlardır vatanları için canlarını seve seve veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

'FETÖ'den PKK'ya kadar Türkiye düşmanlarının kullandığı ne kadar terör örgütü varsa önce camilerimize, milletimizin dinine, diyanetine, inancına saldırmıştır. İstiklalimize göz dikenleri nasıl pişman ettiysek aşımıza, işimize, ekmeğimize, huzurumuza kastedenleri de aynı şekilde hüsrana uğratmak boynumuzun borcudur.

KARADENİZ EREĞLİ İÇİN MÜJDE SİNYALİ

Türkiye, bir büyük ülke olarak hedeflere doğru yürümeye devam edecektir. Ben Zonguldaklıya inanıyorum. Karadeniz Ereğli'sinde de benzeri bir müjde olabilir. Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin şehri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir müjde sinyali de Karadeniz Ereğli için geldi
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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