Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklendi: Fırsatçılık yapıyorlar

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki 3600 ek gösterge tartışmaları üzerinden CHP'ye yüklendi. Erdoğan, "Bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7'nci Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı, konuşmasında son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan ve Chp'nin vaatleri arasında yer alan "3600 ek gösterge" konusuyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILIN SONUNA KADAR ÇÖZÜLMESİ PLANLANIYOR"

Erdoğan, öğretmenler başta olmak üzere kamu çalışanlarının önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını söyledi.

"CHP GİBİ FIRSATÇILAR OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

CHP'ye 3600 ek gösterge üzerinden yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yıllar önce sözünü verdiğimiz ve hazırlıklarını başlattığımız, 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan CHP gibi fırsatçılar olduğunu da görüyoruz. Neyse ki milletimizin ve kamu görevlilerimizinhafıza kayıtlarında bunların hepsi mevcut. İnşallah bundan sonra da MEMUR-SEN ile iş birliği ve dayanışma halinde kamu görevlilerimizin durumlarını iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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