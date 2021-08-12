Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık üreticilerinin merakla beklediği alım fiyatlarını açıkladı. TMO, bu yıl Giresun fındığını 27 liradan, levant fındığı ise 26,5 liradan alacak. Geçen yıl Giresun fındığı 22,5 liradan, levant fındık ise 22 liradan alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı. Fındığın özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayın yanı sıra temel geçim kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

"YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA EN AZ 1 LİRA FAZLA ÖDEME"

Yüksek randımanlı fındık ve destek ödemelerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz." dedi.

"DESTEKLERLE BİRLİKTE FİYAT 29,5 - 30 LİRAYA ÇIKIYOR"

Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor. Bu fiyatların ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2020 FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

  • Giresun kalite kabuklu fındık: 22,5 TL/kg,
  • Levant kalite kabuklu fındık: 22,0 TL/kg
Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık alım fiyatlarını açıkladı: Giresun fındığı 27 liradan alınacak
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak - Haberler Ekonomi
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