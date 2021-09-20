Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı. Erdoğan tebrik mesajında, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerine yer verdi.
Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi başarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kutladı.
"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR ÇOCUKLAR"
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerini kullandı.
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