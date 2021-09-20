Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi başarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kutladı.

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR ÇOCUKLAR"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerini kullandı.

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