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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı. Erdoğan tebrik mesajında, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerine yer verdi.

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi başarıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından kutladı.

"TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR ÇOCUKLAR"

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

 Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajı yağıyor

Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajı yağıyor
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