Erdoğan, Yerli Otomobil Projesinin CEO'sunu Duyurup 2021'de Üretileceğini Açıkladı

NTV-Star ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesinin CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz" dedi.

"2021'DE ELEKTRİKLİ VE AKILLI SÜRÜŞÜ OLAN OTOMOBİLİ ÜRETECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz. Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular" dedi.

"MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ ARKADAŞIMIZI BOSCH'TAN TRANSFER ETTİK"

Erdoğan, "Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız." diye konuştu.

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.Sent on:11:56 pmFrom:Mecit Çelebi1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürmektedir. Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki'lidir.