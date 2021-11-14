Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için Karadağ maçına gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik Karadağ mücadelesini canlı takip edeceği öğrenildi. Erdoğan, Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimali de olan Ay-Yıldızlı ekibi en zor sınavında yalnız bırakmayacak.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Takım, deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak. Katar'da düzenlenecek dev organizasyona katılmak için büyük öneme sahip maçta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı ekibi yalnız bırakmayacağı öğrenildi.
ERDOĞAN ZORLU MÜCADELEYİ YERİNDE TAKİP ETME KARARI ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milli takımın zorlu mücadelesini takip etme kararı aldığı öğrenildi. Erdoğan, Ay- Yıldızlı ekibin deplasmanda oynayacağı zorlu mücadeleyi yerinden izleyecek ve millilere destek olacak.
Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye— Haberler (@Haberler) November 14, 2021
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet