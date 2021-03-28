Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yenen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ozan Tufan'ın ay sonunda düğünü olduğunu hatırlatınca Şenol Güneş, oyuncusuna da takılarak, "Evet. O yüzden gol atmış zaten, gol atmazsan, düğün olmaz demiş" deyince soyunma odasındakileri güldürdü.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, Norveç milli takımını 3-0 mağlup ederek beklentilerin üzerine çıktı ve Ay Yıldızlı formaya gönül veren futbolseverleri büyük bir sevince boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda maçını kutladığı gibi Norveç zaferi sonrası da A Milli Futbol Takımını telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan Teknik Direktör Şenol Güneş ve takım kaptanı Burak Yılmaz ile konuştu.

"GOL ATMAZSAN DÜĞÜN YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ozan Tufan'ın ay sonunda düğünü olduğunu hatırlatınca Şenol Güneş, oyuncusuna da takılarak, "Evet. O yüzden gol atmış zaten, gol atmazsan, düğün olmaz demiş" deyince soyunma odasındakileri güldürdü.

LETONYA MAÇINA DAVET

Ayrıca TFF Başkanı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Şenol Güneş ve milli oyuncu Burak Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Letonya maçına davet etti.