Çukurova çiftçisinin sorunları Bakanlığa sunuldu

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ve beraberindekiler çiftçinin sorunlarını Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'ya anlattı.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Bünül, Adana İl Tarım Müdürü Muhammed Ali Tekin, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Savaş Öztürk, Ziraat Odası Meclis Başkanı Yardımcısı Zeki Candan Karataş ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zafer Koç ile birlikte Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Çukurova çiftçisinin sorunlarını dosya halinde bakan yardımcısına iletildi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bünül, "akan Yardımcımız Mustafa Aksu bizleri samimi şekilde ağırlayarak taleplerimizi dinledi. Çiftçilerimizin yaşadığı ve tarafımıza iletilen tüm sorunları detaylıca ele alarak Bakan Yardımcımız Aksu'ya ilettik. Sorunlarımızın çözümü noktasındaki olumlu yaklaşımı ile misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin talep ve isteklerini her kademede gündeme getirmek önceliğimiz olacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu ise, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi 'Güçlü ülke; tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında da kendini ispatlamış ülkedir.' Bu söylemden yola çıkarak belirtiyorum ki kuşkusuz Çukurova'nın bereketli topraklarının ülke ekonomisine sağladığı katkı yadsınamayacak değerdedir. Üretim noktasında çiftçilerimize bakanlığımızın tüm imkanları seferber edilip gerekli kolaylık sağlanacaktır. Üretimin artmasıyla tarımsal alanda her türlü yeniliğin destekçisi olacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA