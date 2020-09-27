Çukurova çiftçisi alternatif ürünlere yöneldi pamukta ekim alanı daraldı - Drone

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesiyle ekim alanı geçen seneye göre yüzde 55 daralan pamukta 70 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da, çiftçinin alternatif ürünlere yönelmesiyle ekim alanı geçen seneye göre yüzde 55 daralan pamukta 70 bin ton rekolte hedefleniyor.

Çukurova'da çiftçilerin tarlalarına özellikle mısır, soya fasulyesi ve buğday gibi ürünleri ekmeyi tercih etmesiyle pamukta ekim alanı, geçen yıla göre yüzde 55 gerileyerek 385 bin dekardan 175 bin dekara düştü.

Kentte 70 bin ton rekolte beklenen üründe çiftçiler, kilogram başına 4,25-4,50 liraya satılan pamuk için destekleme primlerinin artırılmasını istiyor.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, AA muhabirine, kentte pamuk hasadının sürdüğünü söyledi.

Artan maliyetler ve pamuk fiyatlarının çiftçiyi memnun etmemesinden dolayı bu sene ekim alanının yarıdan fazla gerilediğini belirten Doğru, "Adana'da geçen sene 172 bin ton civarında pamuk rekoltesi elde etmiştik. Bu da Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10'uydu. Bu sene 70 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Adını Türkiye'ye 'Beyaz Altın Ovası' olarak duyurmuş şehrimizde, pamuk üretiminin bu kadar geriye düşmesinden biz çiftçiler de çok mutlu değiliz. İstiyoruz ki daha fazla pamuk ekilsin çünkü pamuk stratejik bir ürün." dedi.

"Çiftçi alternatif ürünlere yöneldi"

Pamuğun kullanım alanlarına değinen Doğru, şöyle konuştu:

"Pamuk, hem yağ hem tekstil hem de yem sanayisinin ana ham maddesi. İstihdam kaynağı, katma değeri yüksek bir bitki ama fiyatlardan ve yüksek girdi maliyetlerinden dolayı çiftçilerimiz başka alternatif ürünlere yöneliyor. Alternatiflerin başında da mısır, soya fasulyesi ve buğday var. Bu gibi ürünlere yönelen çiftçimiz 2020 yılında pamuk ekiminden biraz kaçtı."

Doğru, hasadın ilk dönemlerinde kütlü pamuğun kilogramının 4 liranın altında olduğu bilgisini vererek, "Çukurova Pamuk, Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin açıkladığı 4,25 ila 4,50 lira arasındaki fiyatlar neticesinde piyasada pamuk fiyatları bir miktar yükseldi." diye konuştu.

Fiyatta çiftçi lehine bir yükselme görüldüğünü belirten Doğru, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızdan pamuk üreticimiz adına bir isteğimiz var; pamuk çiftçilerimize 3 yıldır verilen prim kilogram başına 80 kuruştu. 500 kilograma kadar verim sınırlandırılması getirilmişti. Pamukta, 500 kilogramlık verim sınırlandırılmasının kaldırılarak bu yıla mahsus kilogram başına 1,50 lira prim ödenmesini istiyoruz. Bu sene isteriz ki pamuk çiftçisi kazansın, gelecek sene de pamuk ekimine teşvik edilsin, daha fazla pamuk ekilsin."

"Pamuk bu yıl bizi üzdü"

Çiftçi Kazım Yüce de kentteki 220 dekar tarlasında ektiği pamuğun hasadını yaptığını dile getirdi.

Geçen sene de bu yıl da verimin düşük olduğunu aktaran Yüce, "Ürünün hava şartlarından etkilenmesinden dolayı 2 yıldır düşük verim alıyoruz. Bu yıl henüz fiyat verilmedi. Döküm yapacağımız yere sorduk, daha piyasanın oturmadığı söylendi. Pamuk fiyatları son yıllarda çiftçiyi kurtarmayacak hale geldi. Pamuk bu yıl bizi üzdü." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt