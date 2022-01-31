Çukurova Basketbol 3 günde 2 önemli maça çıkacak

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta erteleme maçında Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçın hemen sonrasında 17'nci hafta müsabakası için İstanbul'a gidecek olan Mersin ekibi, Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Hafta sonu Çankaya Üniversitesi'ni 86-72 ile geçip ligdeki galibiyetini 11'e yükselterek morallenen Çukurova Basketbol, koronavirüs vakaları ve Avrupa maç programı nedeniyle birçok kez ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı. Sabah tesislerde kuvvet idmanı yapan turuncu-lacivertliler, Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen akşam antrenmanında ise taktik çalıştı. Sert geçen idmanı zaman zaman durduran Başantrenör Aziz Akkaya, basketbolcularına uyarılarda bulundu.

2 Şubat Çarşamba günü Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Turuncu-lacivertliler bu maçın hemen ardından, ligin 17'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a gidecek. Maç, 4 Şubat Cuma günü Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te başlayacak.