Çukurca'da KÖYDES toplantısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurca'da KÖYDES toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çukurca'da KÖYDES toplantısı

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenme Proje (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

ÇUKURCA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt başkanlığında Köylerin Altyapısının Desteklenme Proje (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

Çukurca Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda, 2022 yılı için KÖYDES kapsamında yapılması planlan yatırımlar ve köy sorunları konuşuldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, "Muhtarlarımızdan köylerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek Çukurca Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri öncelik sırasına göre yerine getirmeye çalışacağız. Amacımız devletimizin Çukurca ilçemiz için gönderdiği kaynakları en iyi şekilde hizmete dönüştürmektir. 2022 yılının ilçemize daha güzel hizmetlerin kazandırıldığı yıl olmasını temenni ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Çukurca'da KÖYDES toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hasan Kurt, Hakkari, Çukurca, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title