Cübbeli Ahmet'ten, Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li mesaj

Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, kişisel Instagram hesabından 'Sünnet' mesajıyla Mete Gazoz'u tebrik etti. Cübbeli Ahmet, "Ok atma sporu sünnette teşvik edilen bir amel olması hasebiyle bu dalda birinci olan kardeşimizi ve ailesini tebrik ederim. Allah-u Teala, yavrumuza ve kalan ömründe de sünnete uygun işlerde çalışanlara başarılarının devamını ihsan eylesin. Amin!" notu düştü.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'a tebrik yağıyor. 22 yaşındaki sporcu, zaferin ardından Türkiye'nin gündeminde önemli yer etti. Mete ile ilgili bir paylaşım da Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'den geldi.

"OK ATMA SÜNNETTE TEŞVİK EDİLEN BİR AMEL"

Cübbeli Ahmet, Mete Gazoz'un fotoğrafını paylaşarak "Ok atma sporu sünnette teşvik edilen bir amel olması hasebiyle bu dalda dünya birincisi olan Mete Gazoz kardeşimizi ve ailesini tebrik eder, emeği geçen tüm şahıslara ve kuruluşlara şükranlarımızı arz ederiz. Allah-u Teala, kalan ömründe de bu yavrumuza ve sünnete uygun işlerde çalışanlara başarılarının devamını ihsan eylesin. Amin!" notu düştü.