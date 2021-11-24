Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz - Haberler
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından rekor üstüne rekor kıran dolarla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 2018 yılında bir televizyona kanalına verdiği röportajı yeniden paylaşan Ünlü, attığı tweet'e "Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu düştü.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, döviz kurundaki yükselişe ilişkin sosyal medya hesabından geçmişte Show Haber'e verdiği bir röportajı yeniden paylaştı. Ünlü, paylaşımına "Doların yeri Dolar, vatanın yeri dolmaz" notunu düştü.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ekonomi yorumu: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz

"KAFİRLER BİZİMLE UĞRAŞIYOR"

Ünlü verdiği röportajda, "Doların yeri dolar. Vatanın yeri dolmaz. Kafirler bizimle uğraşıyorlar. Bizim hiç mi günahımız mı suçumuz yok. Biz neyi değiştirdik de ekonomi değişti? Çok günahlar var. Memlekette görüyorsunuz. Haksızlık, eziyet, kadın cinayetleri… Ne yapacak bu insanlar Allah'a dönecek, tövbe edecek. Bir kuruş dolarım yok. Vallahi yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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