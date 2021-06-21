CS:GO'da 1.5 milyon dolar ödül havuzlu yardım festivali başlıyor!

CS:GO sahnesinde ikinci yılı düzenlenen "Sınır Tanımayan Oyuncular" festivalinde mücadele edecek takımlar ve gruplar belli oldu. Espor sektörünün en büyük ödül havuzları listesinde yer alan turnuvanın sponsorluğunu SAFEIS üstleniyor. 1.5 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olan etkinlikte elde edilen gelirler hayır kurumlarına dağıtılacak. CS:GO Sınır Tanımayan Oyuncular Festivali başlangıç tarihi 22 Haziran olarak belirlendi.

CS:GO sahnesinde bir dizi espor turnuvasının yer alacağı bir festival olan Gamers Without Borders, geri döndüğünü duyurdu. Espor sektörünün en büyük ödül havuzlarından birine sahip olan turnuva, Suudi Arabistan Elekronik ve Entelektüel Sporlar Federasyonu (SAFEIS) tarafından destekleniyor.

FESTİVAL, ESPOR SEKTÖRÜNÜN EN YÜKSEK ÖDÜL HAVUZLARINDAN

ESL'nin ev sahipliği yaptığı 1.5 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olan yardım etkinliği, bir ay boyunca sürecek. Festivalin sadece bir bölümünde 10 milyon dolar dağıtılacak.

CS:GO SINIR TANIMAYAN OYUNCULAR FESTİVALİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Sekiz takımın yer alacağı turnuva, 22-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar ile gerçekleşecek. Turnuvada üst sıralarda yer alan takımlar ödülün büyük bir çoğunluğunu hayır kurumlarına dağıtacak. Festivalin bu yılki amacı, COVID-19 aşılarını az gelişmiş ülkelere ve risk altındaki topluluklara ulaştırmak.

Turnuva, iki grupta dört takımın yer aldığı grup maçlarıyla başlayıp, tek eleme playoff gruplarıyla son bulacak.

Turnuvada NIP ve mousesports'un yanı sıra Brezilya temsilcisi MIBR ve büyük hayran kitleleri bulunan FaZe, Dignitas takımları mücadele edecek.

TURNUVA GRUPLARI

Grup aşaması 22-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak mücadeleler ile son bulacak. Hemen ardından başlayacak playoff maçlarının yanı sıra, turnuvada gösteri maçları da düzenlecek.

"SINIR TANIMAYAN OYUNCULAR" TURNUVASI ÖDÜL HAVUZU

1. 600.000 Dolar

2. 300.000 Dolar

3-4. 150.000 Dolar

5-6. 100.000 Dolar

7-8. 50.000 Dolar