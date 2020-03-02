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Crystal Palace’in Derbi Zaferi Sevinci

Premier Lig’de ezeli rakipleri Brighton & Hove Albion’la karşılaşan Crystal Palace, AMEX Stayumu’nda oynanan karşılaşmayı Jordan Ayew’in golüyle 1-0 kazandı. Palace oyuncuları ve taraftarlar, ezeli rakiplerini kendi sahalarında yenmelerinin sevincini doyasıya yaşadı.

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

Premier Lig'de ezeli rakipleri Brighton & Hove Albion'la karşılaşan , AMEX Stayumu'nda oynanan karşılaşmayı 'in golüyle 1-0 kazandı. Palace oyuncuları ve taraftarlar, ezeli rakiplerini kendi sahalarında yenmelerinin sevincini doyasıya yaşadı.

Kaynak: Dugout

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