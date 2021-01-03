Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor
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Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor

03.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:49

İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan milli futbolcu Ozan Kabak'a bir talip daha çıkarken 20 yaşındaki milli oyuncu transfer olmak istediği ligi belirledi.

Kariyerini Schalke'de sürdüren Ozan Kabak, yeni takımının Premier Lig'den olmasını istiyor. Alman kulübü Ozan Kabak'ın ederinin verilmesi halinde, genç yıldızın satışına olumlu bakıyor.

İtalya Serie A'dan Milan'ın ilgisini sürdürdüğü 20 yaşındaki stoper, rotasını Premier Lig'e çevirmek istiyor. Ada'dan Liverpool ve Tottenham'ın milli oyuncuya ilgisinin sürdüğü biliniyor.

LIVERPOOL, TOTTENHAM VE SON OLARAK PALACE

Öte yandan milli futbolcuya Premier Lig'den son olarak Crystal Palace talip oldu ve Ozan Kabak için 25 milyon poundu gözden çıkardı. İngiliz ekibinin kısa sürede Alman ekibiyle görüşeceği belirtildi.

Ozan Kabak'ın takımı Schalke, Bundesliga'da 30 maçtır kazanamayarak tarihi bir rekoru kırmanın eşiğine geldi. Ekonomik olarak da sorun yaşayan Alman ekibi, yıldız oyuncularını iyi bonservis ücretleriyle elinden çıkarmak istiyor.

20 yaşındaki Ozan Kabak bu sezon Schalke formasıyla 9 lig maçında forma giydi..

Crystal Palace'ın da talip olduğu Ozan Kabak Premier Lig'de oynamak istiyor
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