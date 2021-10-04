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Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

Osmaniye'de milli takım sporcuları ile milli takıma girmeye hazırlanan sporcular traktör lastiği, balyoz ve halatla güç topluyor.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de milli takım sporcuları ile milli takıma girmeye hazırlanan sporcular traktör lastiği, balyoz ve halatla güç topluyor. Crossfit sporunda teknik anlamda kullandıkları sırt, göğüs, kol ve bacaklarını geliştiren sporcular için traktör lastiği, balyoz ve halat yaşamlarının vazgeçilmezi haline geliyor.

Osmaniye'de crossfit sporuna gönül veren milli takım sporcuları ile milli takıma girmeyi hedefleyen sporcular Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü gözetiminde haftada bir gün antrenman yapıyor. Antrenmanlarda vücutlarının sırt, göğüs, kol ve bacaklarını teknik anlamda kullanan sporcular kemikleşmiş bir vücuda sahip olmak için traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor. Haftada bir gün antrenmanlara katılan sporcular ısınma çalışmalarının ardından sporun vazgeçilmezi haline gelen traktör lastiğine balyozla teknik açıdan vuruş yapıyor. Traktör lastiği üzerinde çalışmalarını bitiren sporcular ardından ellerine aldıkları halatı teknik bir duruş sergiledikten sonra sallamaya başlıyorlar.

Crossfit sporunda traktör lastiğinin öneminden bahseden Milli Takım Antrenörü Yusuf Güngördü, "Crossfit antrenmanlarımızda birçok hareket var. Üst bölümden tutun ayaklarımızın uçlarına kadar tüm çalışmaları yapıyor. Halat çalışmalarından tutun zıplamalar, göğüs kol çalışmaları yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi tabi traktör lastiğinin üç dört tane varyasyonu var. Bu varyasyonlardan traktör lastiğine balyozla vurduğunuzda tüm kaslarınızın çalıştığını hissediyorsunuz" diye konuştu.

Balyozla traktör lastiğine vurarak vücutlarının sırt, göğüs, kol ve bacaklarında güç depoladıklarını ifade eden İdal Yıldırım, "17 yaşındayım. 3 yıl önce bu sporu başladım. Şimdiki hazırlıklarımı milli takım için yapıyorum. Milli takım formasını giymek benim en büyük hayalim. Bu hayalimi gerçekleştirmek için kaslarımın yerinde olmasını bildiğim için crossfit antrenmanlarıma aralıksız devam ediyorum. Antrenmanlarda kullandığımız olmazsa olmazlarımızdan traktör lastiği, halat ve balyoz bunlar vücudumuzun beli bölümlerini geliştirirler. Sırt, kol ve bacak bizler için teknik anlamda çok önemlidir" dedi.

Milli takım adına yarışmaya hak kazanan milli takım sporcusu Rasim Karabulut ise, "Crossfit'te traktör lastiği, balyoz ve halat başta olmak üzere farklı aletler sayesinde güçlü bir yapıya sahip oluyoruz. Traktör lastiğine balyozla vurduğumuzda bütün vücudumuz çalışıyor. Halatta da aynı şekilde tüm vücudumuz çalışıyor. Hedefim milli takım adında yarışmak" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

Crossfit sporcuları traktör lastiği, balyoz ve halatla güç depoluyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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