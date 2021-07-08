Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, Tokat'ta sürüyor
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Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, Tokat'ta sürüyor

Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, Tokat'ta sürüyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Spor

Tokat'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, devam ediyor.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Cross Country Uluslararası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışı, devam ediyor.

Şenyurt Mercimektepe mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara, 10 ülkeden 80 paraşütçü katılıyor. Sporcular, üçüncü günde yarışmalara devam etti.

Bu arada yarışmacılardan birisine ait "Luisi" isimli köpek ilgi odağı oldu.

Yarışlar, 11 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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