Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Arkadaşlarıyla vedalaştı
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Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Arkadaşlarıyla vedalaştı

Haberler.com - Haberler | Spor

Portekizli star Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye imza atmaya hazırlanıyor. Ronaldo, bugün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Tesisin önüne gelen az sayıdaki taraftar bunların söylenti olduğunu düşünüyordu ama Ronaldo'nun hızlı şekilde tesisten ayrılmasıyla şaşkına döndü.

Ronaldo, 36 yaşında yeni bir meydan okumaya atılıyor. Portekizli star, Manchester City ile her konuda anlaşmaya vardı. Juventus ve City'nin de büyük ölçüde uzlaşmaya vardığı belirtildi. Portekizli star, bugün son kez kulüp tesislerine gitti.

Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Portekizli star resmen ayrıldı

ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Ronaldo, tesisteki eşyalarını almak ve arkadaşlarına veda etmek için son kez Torino'ya gitti. Burada yarım saat kalan Portekizli, hızlıca tesisten ayrıldı. Az sayıdaki taraftar olayın gerçek olup olmadığını öğrenmek için tesise gitti. Ayrılık haberinin doğru olması, taraftarlarda şaşkınlık yarattı.

Cristiano Ronaldo son kez Juventus tesislerinde! Arkadaşlarıyla vedalaştı
Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaşmaya vardı
Cristiano Ronaldo, Manchester City ile anlaşmaya vardı
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Adanaspor’a gel
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