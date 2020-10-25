Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı

25.10.2020 20:28 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:32
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan 3. testin sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronavirüse yakalandığının anlaşılması üzerine ev karantinasına devam ediliyor.

Tuttosport, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo'ya yapılan yeni testin bir kez daha pozitif çıktığını açıkladı.

MESSI'YE KARŞI OYNAYAMAYACAK

UEFA Uluslar Ligi için Portekiz Takımı ile yaptığı kamp sırasında koronavirüse yakalandığı tespit edilen Ronaldo'ya 3 gün önce yapılan test de pozitif sonuçlanmıştı.

35 yaşındaki süper yıldız, Juventus'un 28 Ekim'de Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında forma giyemeyecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sevim Emre Binnur Kaya Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Babel Tamer Tuna Serdar Aziz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ankara Vatandaş Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 20:32:34. #1.14#
title