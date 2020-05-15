Cristiano Ronaldo'nun Kral Kupası 'nı Kazandıran Kafa Golü 2011'de Mestalla Stadyumu'nda oynanan Kral Kupası finalinde İspanyol futbolunun iki dev ekibi Real Madrid ile Barcelona karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi. Maçın 103. dakikasında Angel di Maria'nın açtığı ortayı Cristiano Ronado müthiş bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Skoru koruyan Real Madrid, 18. kez bu kupayı müzesine götürdü.

2011'de Mestalla Stadyumu'nda oynanan Kral Kupası finalinde İspanyol futbolunun iki dev ekibi Real Madrid ile Barcelona karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmayınca uzatmalara gidildi. Maçın 103. dakikasında Angel di Maria'nın açtığı ortayı Cristiano Ronado müthiş bir kafa vuruşuyla ağlara göndererek Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Skoru koruyan Real Madrid, 18. kez bu kupayı müzesine götürdü. Kaynak: Dugout