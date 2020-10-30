Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatife döndü

Juventus, Cristiano Ronaldo'ya yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını ve izole edilmesine gerek olmadığını duyurdu. Ronaldo'nun bundan önceki 3 test sonucu pozitif çıkmıştı.