Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi negatife döndü
30.10.2020 20:46 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:58
Juventus, Cristiano Ronaldo'ya yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını ve izole edilmesine gerek olmadığını duyurdu. Ronaldo'nun bundan önceki 3 test sonucu pozitif çıkmıştı.
İtalya Serie A devi Juventus, koronavirüse yakalanan Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun son testinin negatif çıktığını açıkladı.
Siyah beyazlılar, yıldız futbolcunun izole olmasına gerek kalmadığını belirtti.
BARCELONA MAÇINDA OYNAYAMAMIŞTI
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 25 Ekim'de yapılan 3. testin sonucu da pozitif çıkmıştı.
Dünyaca ünlü futbolcu, bu nedenle 28 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Barcelona maçında forma giyememişti.