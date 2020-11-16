Cristiano Ronaldo: Küçükken parasızlıktan hamburger artıklarını yiyiyordum

Şimdilerde dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo, çocukken yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo, gözyaşları içinde 12 yaşındayken parasızlık dolayısıyla hamburger artıklarını yediğini dile getirdi.

Juventus'un Portekizli dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, 12 yaşındaki özel hikayesini anlatırken gözyaşlarına engel olamadı.

Ronaldo o günleri, "12 yaşında neredeyse hiç param yoktu. Portekiz'de aynı yaş grubundaki oyuncularla birlikteydim. Benim için, ailem için zorlu bir dönemdi. Bir hamburgerci vardı, orada artık hamburgerleri dağıtıyorlardı. Edna isminde bir kadın çalışan vardı, iki kız daha vardı. Onlar bize yardım ediyordu" sözleriyle anlattı.

"OĞLUM YAŞADIKLARIMA İNANMIYOR"

O kadınlardan birinin adı Paula Leca. Paula, Ronaldo hakkında "Restoranın önüne geliyorlardı ve birkaç burger kalmışsa, yönetici onlara vermemize izin veriyordu. O çocuklardan biri de Cristiano Ronaldo'ydu. Hep zamanında restoranın önündeydi. Neredeyse her akşam restorandaydı" dedi.

Ronaldo'ya kalan hamburgerleri vermelerine birçok insanın inanmadığını da söyleyen Paula, "Oğluma bu hikayeyi anlatıyorum, o bile inanmıyor. Onun annesinin Ronaldo'ya hamburger verdiğine inanması zor. Eşim bunu biliyor çünkü o beni işten almaya geliyordu ve Cristiano'yu görmüştü."

HAMBURGER ARTIKLARINI VERENLERİ UNUTMADI

Cristiano Ronaldo, o dönem Paula ile hamburgercide birlikte çalışanları, yemeğe davet ediyor ve hepsine tek tek teşekkür ediyor.

Tecrübeli futbolcu, en büyük üzüntüsünün de babasının geldiği noktayı görememesi olduğunu belirterek "Dünyanın en iyisi olduğumu göremedi, ödüller aldığımı göremedi, başardığım şeyleri göremedi. Annem, kardeşlerim, oğlum bunları gördü ancak babam hiçbirini göremedi" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN KESİNLİKLE EVLENECEĞİZ"

Ronaldo, hayat arkadaşı Georgina'nın da kendisine çok yardım ettiğini vurguladı. Yıldız futbolcu hayat arkadaşı ile ilgili "Bana çok yardım etti. O çocuklarımın annesi, benim arkadaşım. Çok fazla konuşuyoruz. Ona kalbimi açtım, o da bana açtı. Bir gün kesinlikle evleneceğiz, annemin de en büyük dileği bu" diye konuştu.