Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi
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Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Serie A'da şampiyonluğu Inter'e kaptıran Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo takımdan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi. Portekizli yıldız, 'sus' işareti yaptığı fotoğrafını bütün sosyal medya hesaplarından paylaşarak basına cevap verdi.

Bu sezon İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayamayan Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun geleceği en merak edilen konuların başında geliyor. Torino ekibinin süperstarı Çizme basınında hakkında çıkan ayrılacak iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

"SONUNA KADAR"

36 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere de maç sonu yaptığı paylaşımla cevap verdi. Ronaldo, sosyal medya hesaplarından "sus" işareti yaptığı bir fotoğrafla beraber, takımının soyunma odasından bir görüntü paylaştı. Yıldız oyuncu, "Sonuna kadar" mesajını yazdı.

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi
Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi
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Cristiano Ronaldo'nun sosyal paylaşım platformlarındaki toplam takipçi sayısı yarım milyarı geçti
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