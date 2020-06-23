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Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu

İtalya Serie A macerasına 2018 yılında başlayan Juventus'un yıldız ismi Cristiano Ronaldo, Bologna maçında attığı golle Serie A tarihinin en golcü Portekizli oyuncusu oldu. Önceki rekor Fiorentina ve Milan formalarını giyen Rui Costa'ya aitti.

23.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:01

İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Juventus, Bologna'ya konuk oldu.

Konuk ekip 23. dakikada Cristiano Ronaldo (pen) ve 36. dakikada Paulo Dybala'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve haftayı lider bitirmeyi garantiledi.

Maçtaki ilk golü kaydeden Cristiano Ronaldo, yalnızca ikinci sezonunu geçirdiği Serie A'da adını tarihe yazdırmayı başardı.

ÖNCEKİ REKOR RUI COSTA'DAYDI

1994-2006 yılları arasında Fiorentina ve Milan formalarını giyen Rui Costa, rakip filelere 42 gol göndermişti. 2018-19 sezonunu 21 golle tamamlayan bu sezonki gol sayısını da 22'ye yükselten Ronaldo, böylece vatandaşını geride bırakmış oldu.

İSPANYA'DA EN GOLCÜ FUTBOLCU

Yıldız oyuncu Manchester United formasıyla 84 gol attığı İngiltere Premier Lig'de ve Real Madrid formasıyla 311 gol attığı İspanya La Liga'da da en golcü Portekiz oyuncu konumunda bulunuyor.

Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
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