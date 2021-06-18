Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti

Haberler.com - Haberler | Spor

Yeşil sahalarda kırılmadık rekor bırakmayan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada da zirveye yerleşti. Portekizli yıldız, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Birçok futbol otoritesi tarafından gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, sosyal medyada kırdığı rekorla tarihe geçti.

EURO 2020'DE DE REKOR KIRDI

Portekizli yıldız, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaştı ve bu sayıya ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti. Portekiz ile Avrupa Şampiyonası'nda bulunan Ronaldo son olarak, 3-0 kazanılan Macaristan maçında attığı 2 golle "Turnuva tarihinin en çok gol atan futbolcusu" unvanını elde etmişti. Yıldız futbolcu aynı zamanda turnuvada en fazla galibiyet gören futbolcu rekorunu da eline geçirmişti.

Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti
Ronaldo'yu yakan gazlı içecek reklamı! Futbolseverler, yıldız futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
Ronaldo'yu yakan gazlı içecek reklamı! Futbolseverler, yıldız futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Enis Arıkan Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 19:16:11. #1.13#

title