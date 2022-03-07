Cristiano Ronaldo gemileri yaktı! Manchester United ile ipler tamamen koptu
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Manchester City maçında sakat olduğu için kadroya alınmadığı ifade edilen Cristiano Ronaldo, Portekiz'de ortaya çıktı. 4-1'lik mağlubiyet sonrası Manchester United ile Ronaldo arasındaki iplerin tamamen koptuğu konuşuluyor.
Derbide Manchester City'ye 4-1 kaybeden Manchester United'da kriz giderek derinleşiyor. İngiliz medyası, maçtan saatler önce sakat olduğu için kadrodan çıkartılan Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de olduğunu yazdı.
İlk 11 oynamayı bekleyen Ronaldo'nun, yedek kaldığını öğrendikten sonra rest çektiği ileri sürüldü. Portekizli yıldızın teknik direktörle yaşadığı tartışmanın ardından Portekiz'e gittiği belirtildi.
Ronaldo'nun takım arkadaşlarıyla da arası hayli kötü. Transferinde büyük rolü olan Bruno Fernandes'le bile maç içinde gerginlik yaşadı. Özellikle Rashford ve Sancho gibi isimlerle saha içinde sürekli polemik yaşıyor.
Cristiano Ronaldo son zamanlarda futbolu bırakma sinyali de verdi. Ancak Portekizli yıldızın ailesi son olarak yuvası Sporting'e dönmesini istiyor.