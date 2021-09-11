Cristiano Ronaldo'dan müthiş başlangıç! Manchester United, sahasında Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, sahasında Newcastle United'ı 4-1 yendi. 12 yıl sonra Premier Lig'e geri dönen Crisitano Ronaldo, attığı iki golle karşılaşmaya damga vururken alışılagelmiş gol sevinci olan "Siu" şeklinde bağırması Old Trafford tribünlerini coşturdu.
Manchester United, Premier Lig'in 4. haftasında Old Trafford'da Newcastle United'la karşılaştı. Kırmızı Şeytanlar, Cristiano Ronaldo'nun harika performansıyla yıldızlaştığı maçta rakibi 4-1 mağlup etti.
RONALDO, DUBLE YAPTI
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 62. dakikada Cristiano Ronaldo, 80. dakikada Bruno Fernandes, 90. dakikada Jesse Lingard kaydetti. Newcastle United'ın tek golü 56. dakikada Javier Manquillo'dan geldi. Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 10'a yükseltti. Newcastle United 1 puanda kaldı.
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