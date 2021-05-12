Cristiano Ronaldo, 3 farklı kulüp ile Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu

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İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo inanılması güç bir başarıya imza atarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Dünyaca ünlü yıldz futbolcu Juventus'un Sassuolo karşısında attığı golle 3 farkı kulüple ile Milli Takım'da 100 gol atan ilk futbolcu oldu.

Birçok futbol otoritesi tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo futbol tarihinde yine bir ilke imza attı. Serie A'nın 36. haftasında Juventus formasıyla Sassuolo filelerini havalandıran Portekizli yıldız bu golle futbol tarihine geçti.

İNANILMASI GÜÇ BAŞARI

Siyah Beyazlı forma altında çıktığı 131. resmi maçta 100. kez rakip fileleri sarsan Ronaldo, kırılması zor bir rekora imza attı. Portekizli süperstar, 3 farklı kulüp ile Milli Takım 'da 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti