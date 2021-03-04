Cristian Baroni'nin G.Saray yenildikten sonra yaptığı paylaşım gündem oldu

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın yenilmesinin ardından Fenerbahçeli eski futbolcudan flaş bir paylaşım geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, ağlama emojili tweet attı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Zorlu yarışın içindeki takımlardan biri olan Galatasaray, Ankara'da kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisi Ankaragücü'ne 2-1 yenildi.

Tartışmalı pozisyonların çok konuşulduğu müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusundan ezeli rakibe göndermeli paylaşım geldi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Cristian Baroni, ağlama ve gülme emojilerinin olduğu bir tweet attı.

Baroni'nin bu paylaşımı, Fenerbahçe taraftarlarından büyük ilgi gördü.