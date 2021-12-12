Covid-19 testi pozitif çıkan Mazepin, Abu Dabi GP'de yarışamayacak

Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Abu Dabi GP'de yarışamayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulacak 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde Haas'a kötü haber geldi. Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün koşulacak Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak. Haas'tan yapılan açıklamaya göre, Mazepin yerine başka bir pilot yarışmayacak ve takım piste sadece Mick Schumacher'in aracıyla çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet