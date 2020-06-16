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Covid-19 Sonrası Çalışma Hayatında Hangi Değişiklikler Beraberinde Gelecek?

Arena Bilgisayar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, Covid-19 sonrası çalışma hayatında ne gibi değişikliklerin olabileceğini anlattı.

16.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:04

Arena Bilgisayar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, Covid-19 sonrası çalışma hayatında ne gibi değişikliklerin olabileceğini anlattı. Süreçten sonra, tüm iş yerlerinin evden çalışma düzenine tekrar dönebileceği bir alt yapı oluşturmak zorunda kalacağını belirten Günay, sürecin çalışan üzerinde yarattığı psikolojik etki nedeniyle çalışan motivasyonunu yüksek tutmak, ofisteki yerlerden tasarruf edebilmek ve ofiste sosyal mesafe kurallarına uyabilmek için bunun bir gereklilik ve gerçeklik olduğunu söyledi.

Covid-19 sonrasında haftanın birkaç günü evden çalışılabileceğini, daha az seyahat edileceğini ve çoğunlukla online toplantı yapılacağını belirtti. Kerem Günay, ofislerin çok daha steril, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizayn edilmiş, vardiyalı olarak kafeterya ve yemekhaneye gidildiği veya yemekhanenin kaldırılıp yerine ticketların verildiği bir sisteme geçilebileceğini ifade ederek bu anlamda Covid-19'un öğrettiği şeyleri bundan sonraki çalışma hayatında uygulamaya devam etmek gerektiğini aktardı.

Covid-19 Sonrası Çalışma Hayatında Hangi Değişiklikler Beraberinde Gelecek?
Kaynak: Wise.tv

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