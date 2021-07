Covalent (CQT) coin nedir? Covalent (CQT) coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Covalent (CQT) yüz milyarlarca veri noktasından anlam yaratmak için büyük veri teknolojilerinden yararlanır, yatırımcılara eyleme geçirilebilir iç görüler sunar ve geliştiricilerin kaynaklarını kuruluşları içindeki daha yüksek fayda hedeflerine tahsis etmesine olanak tanır.

Covalent bugünkü fiyatı ₺3,54 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺20.952.815 TRY. Covalent son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #624, piyasa değeri ₺175.765.067 TRY. Dolaşımdaki arz 49.665.076 CQT coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 CQT coin.

COVALENT (CQT) NEDİR?

Covalent, küçük bir avuç zincirden zahmetli bir şekilde veri sağlamak yerine, düğümler, zincirler ve veri akışları dahil olmak üzere düzinelerce kaynaktan gelen bilgileri toplar. Covalent API daha sonra son kullanıcıları, her tür dijital varlık genelinde mevcut ve geçmiş yatırım performansı da dahil olmak üzere cüzdan bazında kişiselleştirilmiş verilerle besler. En önemlisi, Covalent, ilgili tüm verileri tek bir API arayüzünde birleştirerek bu verileri hızlı ve tutarlı bir şekilde döndürür.

Ürün-pazar uyumunu sağladıktan sonra, Covalent Ağın kullanıcıları tarafından sahiplenilmesini ve işletilmesini sağlayacak aşamalı bir ademi merkeziyetçilik olan Covalent'in bir sonraki aşamasını yürütmeyi planlıyoruz. Tabii ki, bunun kritik bir parçası CQT.

CQT, Covalent Ağın yerel belirtecidir. Üç temel amacı vardır:

CQT, belirteç sahiplerinin sistem parametrelerini değiştirme tekliflerine oy verdiği bir yönetişim belirtecidir.

CQT bir bahis varlığıdır. Doğrulayıcılar, soruları yanıtlamak için ücret alacaktır.

CQT, API kullanıcıları için veri sorgularını yerine getiren bir ağ erişim belirtecidir.

COVALENT KULLANIM DURUMLARI

Kullanım durumlarının çoğu henüz bilinmiyor ve geliştiricilerin ve ortaklarımızın verileri kullanma biçimlerinin çokluğuna sürekli şaşırıyoruz.

Vergiler : Her bir DeFi eylemi vergiye tabi bir olaydır ve bu verilere erişim, firmaların uyumlu olmasına yardımcı olur. Bir tüccar Coinbase kullanıyorsa, ticaret verilerinin bir CSV'sini hızlı bir şekilde indirebilir - Covalent'in yanı sıra, Uniswap veya 1 inç gibi merkezi olmayan bir borsa için böyle bir şey yoktur.

DeFi : Birkaçını saymak gerekirse 0x ve Zerion gibi DeFi protokolleri, gerçek zamanlı, ayrıntılı blok zinciri verilerini çekmek için Covalent API'yi kullanır. Covalent API'yi bu projeler için bu kadar kritik bir altyapı parçası yapan şey, yalnızca cüzdana özel verileri çekebilmeleri değil, aynı zamanda birden fazla zincirde veri görüntülemek için hizmetlerini genişletmeleridir. Bu, ürün tekliflerini önemli ölçüde geliştirir ve kullanıcı deneyimini temelden geliştirir.

Zerion söz konusu olduğunda, DeFi yatırım panosunun çektiği kesin veriler, Polygon, BSC ve Ethereum dahil olmak üzere birden fazla zincir boyunca aralıkları çeker ve işlem verilerini, ayrıca bir kullanıcının jeton bakiyelerini ve işlem geçmişini içerir.

NFT'ler : NFT'lerin popülaritesi son birkaç ayda patladığından, NFT projelerinin bir analiz aracı sağlayabilmesi giderek daha önemli hale geldi. Covalent API'nin bunu sağladığı göz önüne alındığında, Covalent lider NFT veri sağlayıcısı haline geldi. ChainGuardains ve Ethermon gibi NFT projeleri artık yalnızca her projeye özgü yeni özellikleri güçlendirmek için değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini yeniden geliştirmek için Covalent API'yi kullanıyor.

NFT'ler : NFT'lerin popülaritesi son birkaç ayda patladığından, NFT projelerinin bir analiz aracı sağlayabilmesi giderek daha önemli hale geldi. Covalent API'nin bunu sağladığı göz önüne alındığında, Covalent lider NFT veri sağlayıcısı haline geldi. ChainGuardains ve Ethermon gibi NFT projeleri artık yalnızca her projeye özgü yeni özellikleri güçlendirmek için değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini yeniden geliştirmek için Covalent API'yi kullanıyor. DAO'lar : Güvenilir ve gerçek zamanlı veriler, bilinçli kararlar vermede, yönetişimi kolaylaştırmada ve bireylerin DAO olgusuna yatırım yapmalarına, tüketmelerine ve katılmalarına izin vermede kritik öneme sahiptir. DAO'ların Covalent API'yi kullanması sürpriz olmamalı. Bireyler, teklif etkileşimlerini görüntülemek ve incelemek için API'yi kullanabilir; böylece, üyelerin teklif oluşturmada ve teklifler üzerinde oy kullanmada ne kadar aktif olduklarını ve ayrıca üyelerin genel olarak tekliflere mi yoksa tekliflere mi oy verdiğini anlayabilir.

COVALENTİN KURUCULARI KİMLERDİR?

Covalent, blok zincir teknolojilerini geliştirme ve ölçeklendirme konusunda tutkulu olan deneyimli bir veri bilimci ekibi ve blok zinciri ve veritabanı mühendisleri tarafından oluşturulmuştur. CEO ve Kurucu Ortak olan Ganesh Swami, eğitim alarak bir fizikçidir ve kariyerine farmasötik alanda kanser ilaçları için algoritmalar tasarlayarak başlamıştır. İlk şirketi NYSE'de listelenmiştir. CTO ve Kurucu Ortak olan Levi Aul, Kanada'daki ilk Bitcoin borsalarından birini kurdu ve IBM'de CouchDB'yi oluşturan ekibin bir parçasıydı.

COVALENT SORGU SİMGESİNİ (CQT) NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?

CQT, şu anda mevcut olan kripto para birimi ve USDC çiftleri ile artan sayıda borsada işlem yapmak için kullanılabilir.