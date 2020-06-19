Coutinho'nun Vasco'daki En İyi Anları Brezilyalı yıldız, Avrupa futbolunda parlamadan önce Vasco akademisinde büyüdü ve 2008 yazında Inter Milan’ın akademisine katılmak için 16 yaşında Vasco'dan ayrıldı. Philippe Coutinho'nun Vasco'daki en iyi anlarının derlemesinin tadını çıkarın.

Brezilyalı yıldız, Avrupa futbolunda parlamadan önce Vasco akademisinde büyüdü ve 2008 yazında Inter Milan'ın akademisine katılmak için 16 yaşında Vasco'dan ayrıldı. Philippe Coutinho'nun Vasco'daki en iyi anlarının derlemesinin tadını çıkarın. Kaynak: Dugout