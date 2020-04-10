Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor Real Madrid forması giyen Thibaut Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, modelliğinin yanı sıra İtalya'da katıldığı yarışma ile adından sıkça söz ettirdi ve ünü bir anda İtalya sınırlarını aştı. Soldati, Juventus taraftarı olmasını açıklamasıyla futbol dünyasında da dikkatleri üzerine çekti.

Thibaut Courtois'nın eski aşkı Sara Soldati, büyüleyen güzelliğinin yanı sıra Juventus'a olan tutkusuyla da dikkat çekiyor. Sara Soldati, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ile görüntülendiğinde gündeme gelmişti. İtalyan model, biten ilişkisi sonrası Courtois ile Ibiza'da görüntülenmiş ve magazin basınının dikkatini çekmişti. Sara Soldati ve Thibaut Courtois JUVENTUS TARAFTARININ GÖZDESİ O dönemlerde 100.000 takipçisi bulunan Soldati, sonrasında İtalya'da bir yarışma ile ününü katladı. İtalyan model, aynı zamanda büyük bir Juventus fanı olduğunu açıkladı ve kulüp taraftarlarınca da oldukça takip edilen bir isim haline geldi. Soldati'nin şu anda Instagram'da 168.000 takipçisi bulunuyor.