SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor - Spor
Thibaut Courtois, Real Madrid, Juventus, İtalya, Spor

Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor

Real Madrid forması giyen Thibaut Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, modelliğinin yanı sıra İtalya'da katıldığı yarışma ile adından sıkça söz ettirdi ve ünü bir anda İtalya sınırlarını aştı. Soldati, Juventus taraftarı olmasını açıklamasıyla futbol dünyasında da dikkatleri üzerine çekti.

10.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:20
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor

Thibaut Courtois'nın eski aşkı Sara Soldati, büyüleyen güzelliğinin yanı sıra Juventus'a olan tutkusuyla da dikkat çekiyor.

Sara Soldati, Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois ile görüntülendiğinde gündeme gelmişti. İtalyan model, biten ilişkisi sonrası Courtois ile Ibiza'da görüntülenmiş ve magazin basınının dikkatini çekmişti.

Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Sara Soldati ve Thibaut Courtois

JUVENTUS TARAFTARININ GÖZDESİ

O dönemlerde 100.000 takipçisi bulunan Soldati, sonrasında İtalya'da bir yarışma ile ününü katladı.

İtalyan model, aynı zamanda büyük bir Juventus fanı olduğunu açıkladı ve kulüp taraftarlarınca da oldukça takip edilen bir isim haline geldi.

Soldati'nin şu anda Instagram'da 168.000 takipçisi bulunuyor.

Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor

Haberin Videosu:

Model Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor Spor
Mauro Icardi karantinayı, ailesiyle bu saray yavrusunda geçiriyor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı Spor
Beşiktaşlı yöneticiyi arayan Talisca, transfer ateşini yaktı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Ünlü futbolcu, model sevgilisiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadı
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Survivor'a katılan ünlü futbolcunun kardeşi, aradığı aşkı adada buldu
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Rebocho ile yollar ayrıldı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Nabil Dirar, F.Bahçe'nin indirim talebine olumlu yaklaştı
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Fernando Muslera: Eski Fenerbahçeli Lugano, Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Ronaldinho ev hapsi cezasını, 4 yıldızlı otelin kral dairesinde tamamlayacak
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
İngiliz basını, Tottenham'ın, Vedat için 25 milyon euro ödemeye hazır olduğunu yazdı
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Union Berlin'de oynayan milli futbolcu Yunus Mallı karantinada
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaraylı Rus güzel Victoria Lopyreva, huzuru yogada buldu
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Galatasaray, Mecidiyeköy'deki otel binasını Sağlık Bakanlığı'na tahsis etmeye hazır
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Premier Lig başladığında, sadece koronavirüs testi negatif çıkanlar maçlara gidebilecek
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
Galatasaray'ın maaş limiti kararı, 18 milyon lira alan Terim'i kapsamıyor!
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Sercan Yıldırım, Survivor'daki müthiş geri dönüşte Bursaspor'la yaşadıkları şampiyonluğu hatırlattı
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Demet Akalın Levent Dörter Kim Kardashian
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 10:41:10. #1.15#
title