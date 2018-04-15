Çorum Ticaret Borsası Seçimleri Yapıldı

Çorum Ticaret Borsası'nın Meclis Kurulu organ seçimleri yapıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş'ın aday olmadığı genel kurulda Naki Özkubat başkanlığındaki tek liste ile seçimlere gidildi.

Ticaret Borsası Meclis Kurulu seçimlerinin kesinleşmesine müteakiben önümüzdeki günlerde Ticaret Borsası'nda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı ile üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapılacak.

Borsa seçimlerine üyelerin ilgisi yoğun oldu. AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Ceylan, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Naki Özkubat, CHP İl Başkanı Ali Rıza Suludere, MHP İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek Özkubat ve ekibine başarılar diledi.

Seçimlerin hayırlara vesile olması için temenni de bulunan Özkubat, devraldıkları hizmet bayrağını en ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek, bugüne kadar görev yapan tüm borsa ve meclis başkanlarına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - ÇORUM