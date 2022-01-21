Çorum'da 70 bin dekar araziyi sulayacak baraj için çalışma başlatıldı

SUNGURLU, ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sarıcalar Barajı'nin inşası için su ölçüm çalışmalarının başladığı bildirildi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya tarafından yapılan ortak açıklamada, su ölçüm sonuçlarının uygun çıkması halinde inşa edilecek Sarıcalar Barajı ile 70 bin dönüm arazinin suyla buluşacağı belirtildi.

Barajdan birçok köyün istifade edeceğini aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sungurlu ilçesine ait Çavuşçu, Dertli, Yürüklü, Güloluk, Hacıosman, Tokullu, Çayyaka, Kavşut, Turgutlu ve Sarıcalar köylerinin arazilerinin sulanması için baraj yapılması ile ilgili DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ve DSİ yetkilileri ile toplantı yaptık. Toplantı sonucu arazide incelemeler yapıldı ve ön inceleme sonucu iki noktada muhtemel eksen yeri edildi. Kaledere Araplı Deresi ve Sarıcalar Üçöz Deresi'nde iki noktada 20 Eylül 2021'de su ölçümü başladı. Sonuçların uygun çıkması halinde yöre halkının talep ettiği 70 bin dekar arazinin sulanması için baraj planlama çalışmalarına başlanacak ve köylerin arazilerinin su ihtiyacı karşılanacak. Her zaman söylediğimiz gibi Çorum merkez ve ilçelerimizdeki tüm sulanabilir arazilerimize suya kavuşturacağız ve sulayacağız. Çorum ve ilçelerimizin tarım noktasında her zaman büyük destekleri olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve yatırımlarımızın asıl sahibi ve takipçisi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz."

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