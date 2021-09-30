Cornelius, bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cornelius, bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Cornelius, bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor

Trabzonspor'un Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'un gol attığı 3 maçta Karadeniz ekibi sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un Danimarkalı forvet oyuncusu Andreas Cornelius'un gol attığı 3 maçta Karadeniz ekibi sahadan beraberlikle ayrıldı. Golcü oyuncu Kayserispor maçında gol kaydetmesi halinde üst üste 3 maçta gol atmış olacak ve 2017 yılında FC Copenhagen forması altında yakaladığı başarıyı tekrar etmiş olacak.

Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo-mavili takımın gol umudu Cornelius ise Türkiye'de ilk on birde sahaya çıktığı 4 maçta 3 gol atmasına rağmen, bu maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Danimarkalı oyuncu, bordo-mavili takımın Galatasaray ve Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçlarla birlikte son oynanan 1-1 beraberlikle biten Aytemiz Alanyaspor maçında beraberlik golünü atmıştı. Golcü oyuncunun gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi sahadan beraberliklerle ayrıldı.

Hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor

Süper Lig'de Konyaspor ve Aytemiz Alyanyaspor maçlarında birer gol atan 28 yaşındaki forvet deplasmanda oynanacak olan Kayserispor maçında gol bulması halinde 3 maçlık bir gol serisi yakalamış olacak. Golcü oyuncu bu başarıyı en son 2017 yılında FC Copenhagen forması altında yaşamıştı. Süper Lig'de ilk on birde başladığı 4 maçta 3 gol sevinci yaşayan Cornelius, galibiyet sevinci yaşayamadı. Cornelius, bordo-mavili forma altında bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası

Trabzonspor'dan çok sert Halis Özkahya tepkisi: Türk futbolunun yüz karası

 Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de zirve alev aldı, sıralama değişti! İşte yeni şampiyonluk oranları
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Donald Trump Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç Gülben Ergen Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Gökhan Töre Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Cornelius, bu kez hem gol hem de galibiyet sevinci yaşamak istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 15:02:46. #1.12#