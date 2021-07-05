Copa Amerika 2021 finale kim çıkar? Hangi takım daha avantajlı? Copa America finalde hangi takımlar olacak?

Copa Amerika 2021'de çeyrek finallerin ardından yarı final maçlarına geçilecek. Yarı finaller yarın başlıyor. Futbol severler hangi 2 takımın finale çıkacağını çok merak ediyor ve hangi takımlar daha avantajlı konumda araştırıyor. Copa America finale kim çıkar? Arjantin mi, Brezilya mı, Peru mu, Kolombiya mı İşte detaylar...

Euro 2020'de Brezilya - Peru ve Arjantin - Kolombiya arasında yarı final maçları oynanacak. Ardından 11 Temmuz tarihinde ise final maçı yapılacak. Peki, Copa Amerika finale kim çıkar? Hangi takım daha avantajlı? Copa Amerika finalde hangi takımlar olacak? Copa Amerika finalist takımlar açıklandı mı, belli oldu mu?

COPA AMERİCA MAÇLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Maçlar genellikle gece saatlerinde yayınlanıyor. Genellikle günde 2 maç yapılıyor ve ilk maç gece 00:00 'da başlarken diğer maç ise gece saat 03:00 'da başlamaktadır.

COPA AMERİKA 2021 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Copa America maçları ülkemizde Haber Global ekranlarında canlı olarak veriliyor. Saat farkından dolayı maçlar genellikle gece saatlerinde oynanmaktadır. Maç özetlerini Haber Global'ın Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

COPA AMERİKA FİNALE HANGİ TAKIMLAR ÇIKAR?

Yarı final maçları şu şekilde olacak:

Brezilya - Peru (6 Temmuz saat 02:00)

Arjantin - Kolombiya (7 Temmuz saat 04:00)

Bu maçlardan Brezilya'nın Peru'yu yeneceği düşünülüyor. Aynı şekilde Messi'li Arjantin'in Kolombiya'yı yeneceği tahmin edilemektedir. Çoğu futbol severler Copa Amerika finalinin Arjantin-Brezilya arasında yapılmasını istiyor. Messi hayranları ise Messi'nin artık Copa Amerika'yı alması gerektiğini düşünüyor. Messi'nin şuana kadar ne dünya kupası ne de Copa Amerika şampiyonluğu var.

Copa Amerika finale çıkması tahmin edilen takımlar : Arjantin - Brezilya