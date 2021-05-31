Copa America'ya korona darbesi! 11 gün sonra başlayacak büyük turnuva iptal edildi

Arjantin, artan koronavirüs vakaları sebebiyle Copa America'ya ev sahipliği yapmaktan vazgeçti. Bunun ardından turnuvanın askıya alındığı bildirildi. Organizasyonun hangi ülkede ve tarihte yapılacağı şu anda muallakta. Kısa süre içinde yeni adres belli olmazsa, Copa America başka bir tarihe ertelenecek.