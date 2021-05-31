Copa America'ya korona darbesi! 11 gün sonra başlayacak büyük turnuva iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Copa America'ya korona darbesi! 11 gün sonra başlayacak büyük turnuva iptal edildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Arjantin, artan koronavirüs vakaları sebebiyle Copa America'ya ev sahipliği yapmaktan vazgeçti. Bunun ardından turnuvanın askıya alındığı bildirildi. Organizasyonun hangi ülkede ve tarihte yapılacağı şu anda muallakta. Kısa süre içinde yeni adres belli olmazsa, Copa America başka bir tarihe ertelenecek.

Copa America'ya 11 gün kala turnuva askıya alındı. Artan koronavirüs vakalarını gerekçe gösteren Arjantin, ev sahipliğinden çekildi. Bunun üzerine turnuvanın yapılamayacağı bildirildi. Organizasyonun hangi ülkede yapılacağı belli değil. Tarih hakkında da bilgilendirme yapılmadı. Kısa süre içinde organizasyonun ev sahibi belli olmazsa, ileri bir tarihte yapılması gündeme gelecek.

Copa America iptal edildi! Arjantin'in ev sahipliğinden çekilmesiyle organizasyon askıya alındı
Copa America'ya korona darbesi! 11 gün sonra başlayacak büyük turnuva iptal edildi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Copa America'ya korona darbesi! 11 gün sonra başlayacak büyük turnuva iptal edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 14:00:04. #1.11#

title