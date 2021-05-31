Copa America'ya korona darbesi! 11 gün sonra başlayacak büyük turnuva iptal edildi
Arjantin, artan koronavirüs vakaları sebebiyle Copa America'ya ev sahipliği yapmaktan vazgeçti. Bunun ardından turnuvanın askıya alındığı bildirildi. Organizasyonun hangi ülkede ve tarihte yapılacağı şu anda muallakta. Kısa süre içinde yeni adres belli olmazsa, Copa America başka bir tarihe ertelenecek.
Copa America'ya 11 gün kala turnuva askıya alındı. Artan koronavirüs vakalarını gerekçe gösteren Arjantin, ev sahipliğinden çekildi. Bunun üzerine turnuvanın yapılamayacağı bildirildi. Organizasyonun hangi ülkede yapılacağı belli değil. Tarih hakkında da bilgilendirme yapılmadı. Kısa süre içinde organizasyonun ev sahibi belli olmazsa, ileri bir tarihte yapılması gündeme gelecek.