Conte Kamerası: Everton 0-0 Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Antonio Conte yönetiminde çıktığı Goodison Park deplasmanında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Spurs'un Everton deplasmanında aldığı beraberliğin önemli anlarına Conte'nin kamerasından göz atalım.
Tottenham Hotspur Antonio Conte yönetiminde çıktığı Goodison Park deplasmanında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Spurs'un Everton deplasmanında aldığı beraberliğin önemli anlarına Conte'nin kamerasından göz atalım.
Dugout - Spor Haberleri
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