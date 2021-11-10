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Conte Kamerası: Everton 0-0 Tottenham Hotspur

Dugout - Haberler | Spor

Tottenham Hotspur Antonio Conte yönetiminde çıktığı Goodison Park deplasmanında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Spurs'un Everton deplasmanında aldığı beraberliğin önemli anlarına Conte'nin kamerasından göz atalım.

Tottenham Hotspur Antonio Conte yönetiminde çıktığı Goodison Park deplasmanında 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Spurs'un Everton deplasmanında aldığı beraberliğin önemli anlarına Conte'nin kamerasından göz atalım.

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