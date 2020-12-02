Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı
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Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı

02.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:25

Kariyeri boyunca birçok takımın formasını giyen milli futbolcu Colin Kazım'a İngiltere'ye dönmek yaradı. Sezon başında Derby County'ye transfer olan Kazım, takımı adına ilk golünü kaydetti.

İngiltere Championship takımlarından Derby County'de forma giyen Türk futbolcu Colin Kazım-Richards, takımıyla ilk golünü attı.

A Milli Takımımızda da bir dönem forma giyen 34 yaşındaki Colin Kazım-Richards, takımının Coventry'i konuk ettiği maçın 83. dakikasında kafayla topu ağlarla buluşturdu. Bu sezon çıktığı 9. maçta ilk golünü atan Richards'ın golüne 90+1'de Gustavo Hamer cevap verince taraflar puanları paylaştı.

DÜNYAYI DOLAŞTI

Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'un yanı sıra doğduğu ülke İngiltere'de Blackburn forması da giyen Kazım, Olympiakos, Toulouse, Feyenoord, Celtic, Coritiba, Corinthians, Pachuca gibi takımlarda forma giyerek adeta dünya turu atmıştı.

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Sezon başında anlaştığı Derby County'de ise işler yolunda gitmedi ve takım 15 maç sonunda ligin son sırasından kurtulmayı bir türlü başaramadı.

Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı
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