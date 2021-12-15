En büyük kripto sitelerinden olan CoinMarketCap hacklendi mi merak ediliyor. Sitenin anasayfasındaki rakamlarda yüzde bir milyona yakın artış söz konusu olunca vatandaşlar, CoinMarketCap hacklendi mi, fiyatlar hatalı mı? Kripto para fiyatları neden yüksek gözüküyor? Coinmarketcap çöktü mü, sitede fiyatlar yanlış mı? merak etti. Detaylar sizlerle...

COİNMARKETCAP HACKLENDİ Mİ, FİYATLARI YANLIŞ MI?

Coinmarketcap sitesinde birçok kripto para değerleri ciddi bir artışta gösteriliyor. Fakat bu değerler gerçeği yansıtmamaktadır. Coinmarketcap hacklendi mi henüz resmi bir açıklama yer almıyor.

#KriptoPara birimleri düşüş gösterirken, sayfadaki inanılmaz yükseliş gösteren rakamlar sonrası kullanıcılar tarafından yapılan birçok paylaşımın ardından kısa süre içerisinde sosyal medya gündemine girdi.

Coinmarketcap'e giriş yaptığınızda birçok kripto paranın yüzde 1 milyara yakın artışta olduğunu görebilirsiniz. Örneğin BTC yaklaşık yüzde 1 milyar artış sağlamış ve yeni değeri "778 milyar dolar" olmuş. Site hacklendi mi henüz bilinmemektedir. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hatanın kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konu hakkında Twitter resmi hesaptan açıklama yapıldı.

"Web sitemizde şu anda fiyat sorunları yaşanıyor.

Mühendislik ekibi, Coinmarketcap.com üzerinde görünen yanlış fiyat bilgisinin farkındadır.

Şu anda araştırıyoruz ve daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda bu durumu güncelleyeceğiz."

Hatanın kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet