Çocuklardan milli boksör Elif Güneri'ye tebrik sarılması

17.10.2019 15:17

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Elif Güneri, memleketi Karabük'te Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.



Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi olan Karabüklü milli boksör Elif Güneri, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti. Güneri, valilik girişinde Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel ile Karabük Çelik-İş ortaokulu öğrencileri tarafında karşılandı. Öğrenciler, dünya ikincisi olan Elif Güneri'ye sarılarak tebrik etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Gürel, başarısından dolayı Güneri'yi tebrik etti.



Fuat Gürel: "Başarılı kardeşlerimizin örnek olması çok önemli"



Elif Güneri ve antrenör Baykan Arslan'ın çok gayret gösterdiğini ifade eden Fuat Gürel, "Biz bütün aşamaları takip ettik. Arkadaşlarımız bize hemen haber verdiler. Yarı finalde, finalde falan hepsini takip ettik. Tabi birinci olacak kapasitede kardeşimiz ama bu iş böyle. Bazen birinci olursun bazen de ikinci olursun ama final oynamak çok önemliydi. Bunu başarıyla yürüttü. Tebrik ediyoruz, aslında biraz önce çocuklarla bir araya geldi. Başarılı kardeşlerimizin örnek olması çok önemli. Gençlerimiz bu örneklerle birlikte onlarda başarıya imza atacaklar" dedi.



"Dünya ikinciliği herkese nasip olacak bir şey değil"



Karabük'te 67 milli sporcu olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:



"Elif Güneri kardeşimizde onlardan biri. İnşallah bu sayı başarılarla artacak. Ülkemizi dünya şampiyonasında, Avrupa'da değişik branşlarda ve kategorilerde temsil edecekler. İlimizin sportif altyapısı gerçekten çok iyi. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu manada çok iyi yerlerde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Karabük ve Türkiye olarak çok iyi yerdeyiz. Bu gayretler devam edecek bizlerde elimizden gelen gayreti ve desteği vermeye devam edeceğiz. Dünya ikinciliği herkese nasip olacak bir şey değil. İnsan ömründe belki çok nadir olur. O nadir insanlardan bir tanesisiniz."



Ziyaretin sonunda Vali Gürel, Elif Güneri'ye hediye takdim etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA