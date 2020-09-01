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Coco Cola, koronavirüs nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaracak

Koronavirüs salgını salgını nedeniyle krize giren dev şirketler arasına Coca Cola da girdi. 2020 yılının ikinci çeyreğinde satışları yüzde 28 düşen dev şirket, binlerce personelini işten çıkaracak.

01.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:14

Coca-Cola, koronavirüs salgını süresince azalan içecek satışları nedeniyle binlerce kişinin işine son verecek. Şirket aynı zamanda iş ünitelerinin sayısını da düşürecek.

ÖNCELİK GÖNÜLLÜ OLANLARIN

CNN'in aktardığı habere göre, şirketten yapılan açıklamada işten çıkarmalar gönüllü ve istemsiz olarak iki şekilde gerçekleşecek. Şirket önce ABD, Kanada ve Puerto Rico'daki 4 bin personele teklifte bulunacak. Daha sonra benzer bir planı diğer ülkelerde de uygulayacak. Teklifi kabul eden personel sayısı arttıkça istemsiz işten çıkarma sayısı azalacak.

86 BİN 200 PERSONELİ BULUNUYOR

Şirket toplam kaç kişinin işine son verileceğini açıklamadı ancak şirketin küresel işten çıkarma masrafının 350 milyon dolar ile 550 milyon dolar arasında değişebileceği söylendi. 31 Aralık 2019 verilerine göre, Coca Cola'nın 10 bin 100'ü ABD'de olmak üzere toplam 86 bin 200 personeli bulunuyordu. Coca Cola'nın ikinci çeyrek satışları yüzde 28 oranında düştü.

Coco Cola, koronavirüs nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaracak
Haber Yorumları (7)
ŞALGAMCI HAKKI: bunca zaman kazanacağını kazandı zaten
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DEDE: bir kolayı 8 liraya kaktırmaya çalışırlarsa düşer tabi, beter olsunlar
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AJAN: satışların azalmasında ki en büyük neden dünya daki ülkelerin yüzde 80 nin iç savaşta olması. . . Zaten kola yı en çok asya ve afrika tüketiyordu onları da mahfettiniz adamlar nasıl alıp içecek
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