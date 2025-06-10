Coca Cola'ya neden soruşturma açıldı?

Coca Cola'ya neden soruşturma açıldı?
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Coca Cola hakkında sektördeki rakiplerinin işlerini engelleme iddiasıyla Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Peki, Coca Cola'ya neden soruşturma açıldı?

Rekabet Kurulu, gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründe yer alan rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp satışları engelleme ve dışlama iddiasıyla Coca Cola hakkında soruşturma başlattı. Coca Cola'ya neden soruşturma açıldı?

COCA COLA'YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında harekete geçti. Şirketle ilgili ön araştırma gerçekleştiren Rekabet Kurulu, Coca Cola hakkında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

"RAKİPLERİNİN FAALİYETLERİNİ ZORLAŞTIRDI" İDDİASI

Ön araştırmada Coca-Cola'nın kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye ve zorlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair şüphelerin olduğu belirtildi. Coca Cola'nın gazlı ve gazsız alkolsüz içecek sektöründeki rakiplerini dışlamaya yönelik çabaların olabileceği ifade edildi.

Coca-Cola'nın 2021 yılında Rekabet Kurulu'na sunduğu taahhütlere uygun davranıp davranmadığı da soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Şirket, Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi birçok markayla Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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