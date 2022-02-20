Clutch Pro Golf Tour'un ikinci turnuvası Antalya'da tamamlandı

ANTALYA (İHA) - Clutch Pro Golf Tour'un ikinci turnuvası, 19-20 Şubat tarihleri arasında Antalya'da tamamlandı.

Gloria Golf Kulübü'nün New ve Old golf sahalarında oynanan müsabakada 48'si profesyonel 5'i amatör toplamda 55 golfçü katıldı. 51 İngiliz oyuncunun katıldığı organizasyonda Türkiye'den Taner Yamaç, Ali Altuntaş, Ramazan Duman, Ediz Kemaloğlu ve Yılmaz Batan profesyonel kategoride mücadele etti.

Oynanan müsabakaların ardından Taner Yamaç ilk raundu 74 (+2) gross skorla, ikinci raundu 72 (par) gross skorla tamamlayarak toplamda 146 (+2) gross skorla 22., Ali Altundaş ilk raundu 73 (+1) gross skorla, ikinci raundu 75 (+3) gross skorla tamamlayarak toplamda 148 (+4) gross skorla 32., Yılmaz Batan ilk raundu 75 (+3) gross skorla, ikinci raundu da 75 (+3) gross skorla tamamlayarak toplamda 150 (+6) gross skorla 35., Ediz Kemaloğlu ilk raundu 79 (+7) gross skorla, ikinci raundu ise 75 (+3) gross skorla tamamlayarak toplamda 154 (+10) gross skorla 44., Ramazan Duman ise ilk raundu 76 (+4) gross skorla, ikinci raundu 80 (+8) gross skorla 46. sırada yer aldı.

Turnuvada İngiliz golfçülerden Brad Bawden iki gün toplamında 134 (-10) gross skorla birinci, Ben Jones ve Oj Farrel ise toplamda 137 (-7)'şer gross skorla ikinciliği paylaştı.

Clutch Pro Golf Tour'un final turnuvası, 22-23 Şubat tarihlerinde yine Gloria Golf Kulübü'nün sahalarında oynanacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel