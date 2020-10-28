Club Brugge - Lazio UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Club Brugge - Lazio maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
28.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:52
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Club Brugge - Lazio arasındadır. Peki Club Brugge - Lazio kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Club Brugge - Lazio karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Club Brugge - Lazio maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?
CLUB BRUGGE - LAZİO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.
CLUB BRUGGE - LAZİO MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Club Brugge - Lazio maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.
CLUB BRUGGE - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
MaçıBein Sports 4 kanalından izleyebilirsiniz.
CLUB BRUGGE - LAZİO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Jan Breydel Stadyumu, Brugge'da oynanacak.