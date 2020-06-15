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Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı fakat sezon boyunca disiplinsiz davranışları nedeniyle kullanamadığı Mbaye Diagne'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshettiğini duyurdu.

15.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:20

Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne ile yollarını ayırdı.

Belçika basının haberine göre Club Brugge, şu anda ülkesinde olan oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonucunda karşılıklı bir anlaşmaya vardı ve oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetti.

Belçika kulübüyle Diagne arasındaki anlaşmaya göre Senegalli oyuncu, kontratında belirlenmiş olmasına rağmen takımın şampiyonluğundan herhangi bir prim alamayacak.

KASIM AYINDA KADRO DIŞI KALMIŞTI

6 Kasım 2019'da PSG deplasmanında Brugge'ün kazandığı penaltıyı, topu alarak kendi kullanan ve değerlendiremeyen Diagne, sonrasında kadro dışı kalmış ve Belçika ekibinde birçok sorun yaratan olaya karışmıştı.

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Kiralık sözleşmesi feshedilen Diagne'nin bonservisini elinde bulunduran Galatasaray kadrosuna yeniden katılması beklenirken İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest'in de oyuncuya yönelik ilgisinin sürdüğü belirtiliyor.

Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
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